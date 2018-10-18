Лилия Галимова об участии Абдуллина в попечительском совете ГЖФ: «Пока рано говорить что-либо»

Сегодня на брифинге в кабинете министров официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова в ответ на вопрос «Реального времени» прокомментировала дальнейшую работу ГЖФ после отставки Талгата Абдуллина. О его новом месте работы в СИНХе и обязанностях спикер говорить не стала.

«Без наличия официальных документов мы, как всегда, традиционно, не комментируем отставки и назначения. Что касается Госжилфонда, работа там продолжается в рабочем режиме, никаких остановок в деятельности фонда нет», — сказала Галимова.

Останется ли Талгат Абдуллин в попечительском совете, она не уточнила.

«На сегодняшний день идет работа по приведению в порядок устава фонда в соответствии с законодательством, это документальная работа, пока рано говорить что-либо», — отметила представитель казанского Кремля.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку главу Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина и назначил на его место руководителя Госкомитета Татарстана по тарифам Марата Зарипова. Бывший глава Госжилфонда РТ Талгат Абдуллин перейдет на работу в «Связьинвестнефтехим».