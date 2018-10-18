Павел Падакин: «Я не знал, буду ли играть в «Ак Барсе». Не думая, перешел в нижнекамскую команду»

В большом эксклюзивном интервью «Реальному времени» новый капитан «Нефтехимика» и экс-форвард «Ак Барса» рассказал, как проходил его обмен.

— Не могу не затронуть тему перехода. Как считаешь, какая основная причина, почему не получилось в «Ак Барсе»?

— Может быть, сыграла роль моя травма. В тот период как раз закончились сборы и начались товарищеские игры. Это то время, когда все входят в ритм сезона, а у меня выскочила травма, и из-за этого я не играл в официальных матчах. Уже близился сезон, на носу было 1 сентября, и было понятно, что тренеры будут давать играть тем, кто прошел предсезонку и уже сыграл в матчах и что-то показал. Из-за этого, я думаю, они играли, а у меня не было этого шанса.

— А ты не думал немного потерпеть? Все-таки Билялетдинов всем дает шанс со временем.

— Ну, если бы могли предугадывать будущее, то все были бы богатыми. Но так получилось: это было взаимодействие мое и моего агента. Все-таки для каждого игрока, неважно сколько ему лет, самое главное — это игровая практика. Потому что сезон короткий, уже вот треть прошла, и мне просто хотелось играть. А я знал, что «Нефтехимик» мной интересовался еще до перехода в «Ак Барс». И не знал, буду ли играть в Казани — везде надо доказывать, что ты за игрок. И мне всегда нравилось, как он тренирует Назаров. Поэтому, даже особо не думая, перешел в нижнекамскую команду.



— В недавнем интервью ты сказал, что не знаешь, чье это решение, но твой обмен — точно не вина генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова. Однако Зинэтула Билялетдинов утверждал, что это вопрос именно к генеральному менеджеру. Непонятная ситуация.



— Я думаю так же, как и вы. Мне тоже непонятно, потому что всем занимался мой агент. А для меня главное было просто играть, и он нашел мне команду. Я знаю, когда меняли из «Сочи», клуб меня не спрашивал, а Рафик взял меня в команду и был этому рад. А что случилось дальше, я не могу сказать. Думаю, что именно травма помешала мне показать свою игру. Можно сказать, что другие игроки показали себя с лучшей стороны. Но сейчас я в «Нефтехимике» и ни о чем не жалею.



