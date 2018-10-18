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Минниханов присвоил почетные звания Татарстана артистке Ландыш Нигматзяновой и строителям

10:30, 18.10.2018
Минниханов присвоил почетные звания Татарстана артистке Ландыш Нигматзяновой и строителям
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил почетные звания работникам культуры, артистам и строителям.

Указом президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Рес­публики Татарстан» присвоено Ландыш Таишевой (Ландыш Нигматзяновой) — артисту-вокалисту ООО «Барс-Рекордс».

Такое же звание получили артисты «Центра современной музыки Софии Губайдулиной»: Руслан Замилов, Светлана Кашина, Оксана Тихомирова и Луиза Шайдуллина. Звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено художественному руководителю Центра Лейле Монасыповой.

«Заслуженными строителями Республики Татарстан» стали работники ОАО «Алексеевскдорстрой»: Иван Казаев, Анатолий Скалов, Николай Ямщиков, а также сотрудники ОАО «Каздорстрой»: Фарит Халиуллин, Айдар Яруллин, передает РТ.

Напомним, в октябре Минниханов вручил государственные награды 19 татарстанцам.

ОбществоВласть Татарстан
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