Минниханов присвоил почетные звания Татарстана артистке Ландыш Нигматзяновой и строителям
Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил почетные звания работникам культуры, артистам и строителям.
Указом президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено Ландыш Таишевой (Ландыш Нигматзяновой) — артисту-вокалисту ООО «Барс-Рекордс».
Такое же звание получили артисты «Центра современной музыки Софии Губайдулиной»: Руслан Замилов, Светлана Кашина, Оксана Тихомирова и Луиза Шайдуллина. Звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» присвоено художественному руководителю Центра Лейле Монасыповой.
«Заслуженными строителями Республики Татарстан» стали работники ОАО «Алексеевскдорстрой»: Иван Казаев, Анатолий Скалов, Николай Ямщиков, а также сотрудники ОАО «Каздорстрой»: Фарит Халиуллин, Айдар Яруллин, передает РТ.
Напомним, в октябре Минниханов вручил государственные награды 19 татарстанцам.ОбществоВласть Татарстан
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