Российские банки могут обязать предоставлять оперативникам данные в течение одного дня
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко предложил обязать банки предоставлять оперативникам данные в течение одного дня.
Марченко намерен на этой неделе внести соответствующую поправку в федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
Сейчас в Госдуме РФ рассматривается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», который был внесен депутатами от ЛДПР. По нему срок предоставления информации органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, составляет три дня.
«За три дня мошенники могут уничтожить все следы, перевести деньги и скрыться, поэтому важно, чтобы оперативникам выдавали необходимые данные в течение одного дня, чтобы они могли успеть собрать доказательства, задержать виновного. У них каждая минута на счету», — цитирует Марченко RT.
По его словам, сейчас в российском законодательстве не оговорены сроки предоставления банками такой информации.ОбществоВласть
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