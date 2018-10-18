Российские банки могут обязать предоставлять оперативникам данные в течение одного дня

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко предложил обязать банки предоставлять оперативникам данные в течение одного дня.

Марченко намерен на этой неделе внести соответствующую поправку в федеральный закон «О банках и банковской деятельности».

Сейчас в Госдуме РФ рассматривается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», который был внесен депутатами от ЛДПР. По нему срок предоставления информации органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, составляет три дня.



«За три дня мошенники могут уничтожить все следы, перевести деньги и скрыться, поэтому важно, чтобы оперативникам выдавали необходимые данные в течение одного дня, чтобы они могли успеть собрать доказательства, задержать виновного. У них каждая минута на счету», — цитирует Марченко RT.



По его словам, сейчас в российском законодательстве не оговорены сроки предоставления банками такой информации.