Правительство Крыма опубликовало список погибших в Керченском колледже
Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском колледже.
На сайте Кабмина указано, что информация предоставлена по состоянию на 04.00 18 октября. Всего в списке значатся 19 человек:
- Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения,
- Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения,
- Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения,
- Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения,
- Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения,
- Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения,
- Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения,
- Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения,
- Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения,
- Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения,
- Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения,
- Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения,
- Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения,
- Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения,
- Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения,
- Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения,
- Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения,
- Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения,
- Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт с преподавателями.
В результате действий Рослякова погибли 20 человек и десятки получили ранения. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.Происшествия
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