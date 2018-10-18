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Правительство Крыма опубликовало список погибших в Керченском колледже

09:17, 18.10.2018
Правительство Крыма опубликовало список погибших в Керченском колледже
Фото: pixabay.com

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском колледже.

На сайте Кабмина указано, что информация предоставлена по состоянию на 04.00 18 октября. Всего в списке значатся 19 человек:

  • Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения,
  • Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения,
  • Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения,
  • Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения,
  • Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения,
  • Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения,
  • Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения,
  • Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения,
  • Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения,
  • Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения,
  • Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения,
  • Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения,
  • Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения,
  • Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения,
  • Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения,
  • Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения,
  • Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения,
  • Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения,
  • Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт с преподавателями.

В результате действий Рослякова погибли 20 человек и десятки получили ранения. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Происшествия
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