Правительство Крыма опубликовало список погибших в Керченском колледже

Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском колледже.

На сайте Кабмина указано, что информация предоставлена по состоянию на 04.00 18 октября. Всего в списке значатся 19 человек:

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения,

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения,

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения,

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения,

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения,

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения,

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения,

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения,

Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения,

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения,

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения,

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения,

Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения,

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения,

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения,

Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения,

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения,

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения,

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт с преподавателями.

В результате действий Рослякова погибли 20 человек и десятки получили ранения. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.