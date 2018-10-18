Одной из версий нападения в Керчи назван конфликт студента с преподавателями — СМИ

Конфликт с преподавателями, по предварительной версии, мог стать мотивом нападения в государственном Керченском политехническом колледже.

«По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов — у него были конфликты с преподавателями» — рассказал источник "Интерфакса".

По словам собеседника агенства, проверяется версия возможного участия Владислава Рослякова в молодежных экстремистских группировках, но она пока не нашла подтверждений.

Источник также отметил, что студент посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество патронов.

Накануне произошло нападение на политехнический колледж в Керчи. 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. Он устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил собой. В результате его действий погибли 20 человек и десятки получили ранения.

