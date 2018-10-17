РФС перенес матч «Рубина» в 1/8 финала Кубка России на более ранний срок

Сегодня стала известна дата проведения матча 1/8 финала Кубка России между «Рубином» и московским «Динамо». Поединок состоится 25 октября на стадионе «Казань Арена».

Изначально, встреча должна была состояться 31 октября, но стороны приняли решение перенести игру на другую дату.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка России казанский «Рубин» одолел подмосковные «Химки» со счетом 1:0, московское «Динамо» в гостях с таким же счетом переиграло «Торпедо».

В случае выхода в четвертьфинал, «Рубин» сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Енисей».

Отметим, что в 1/8 Кубка России пробились 14 команд РПЛ и лишь два клуба из ФНЛ — «Тюмень» и «Нижний Новгород», выбившие из розыгрыша ЦСКА и «Уфу».