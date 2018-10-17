В Казани подполковника и майора полиции будут судить за взятки на миллион
Сегодня прокуратура Татарстана утвердила обвинения двум офицерам казанского отдела полиции «Гвардейский». Замначальника службы следствия подполковнику Ленару Галяеву инкриминируют получение взятки в 400 тысяч рублей через посредника и покушение на получение взятки в 600 тысяч рублей. В посредничестве этому обвиняют замначальника угрозыска того же отдела майора Даниила Гильванова.
Оба были задержаны в августе этого года.
Вину сотрудники полиции полностью признали, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре республики. Дело направлено в Советский райсуд Казани для рассмотрения по существу.
Ранее по ходатайству Следкома суд отправил Галяева в СИЗО, а Гильванова под домашний арест.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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