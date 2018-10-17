Приговор по делу о браконьерском лове раков: реальный срок получил только экс-полицейский

Фото: скриншот оперативного видео Следкома по РТ

Сегодня Актанышский райсуд вынес приговор по делу о браконьерском лове 27 тысяч раков. Пять обвиняемых получили условные сроки от 2,5 до 3 лет — за незаконную добычу биоресурсов группой лиц с крупным ущербом. Шестой фигурант, бывший сотрудник Актанышского РОВД Ирек Давлетов, наказан 3 годами колонии общего режима за взятку 50 тысяч рублей в обмен на покровительство браконьерам.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, в прениях гособвинитель просил о наказании в виде лишения свободы для всех шестерых подсудимых. К слову, вину в преступлении в суде частично признали лишь трое.

Судом установлено, что незаконной добычей раков пятеро фигурантов промышляли с января 2015 года по октябрь 2017 года. Ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 170 тыс. рублей.



Напомним, задержать группу удалось в ходе спецоперации сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана в октябре 2018 года. Первоначально ущерб по делу оценивался в 1 млн рублей. Впрочем, в Следкоме полагали, что браконьеры заработали не меньше 20 млн рублей.