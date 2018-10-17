Глава Росгвардии назначил своим советником Валерия Грибакина

Новым советником главы Росгвардии Виктора Золотова по взаимодействию со СМИ и официальным представителем ведомства стал генерал-майор Валерий Грибакин.



О назначении Грибакина в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, передает РБК.

Ранее пост советника по взаимодействию со СМИ занимал Александр Хинштейн. В сентябре этого года он был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» по 158-му самарскому округу.



Валерий Грибакин родился в 1970 году в Херсоне. С 1994 по 2000 год работал в пресс-службе УВД Архангельской области. В 2000 году Грибакин работал во временном пресс-центре МВД России в Чеченской Республике.



В 2011 году стал начальником управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ. После он занимал должность заместителя председателя Общественного совета Главного управления МВД по Москве.

