ЦИК подготовился к возможному проведению референдума по пенсионному возрасту — Памфилова

Центризбирком России подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы, как бы ни сложились обстоятельства, серьезно подготовились к референдуму, если он состоится», — цитирует ее ТАСС.

По закону для организации референдума инициаторы должны зарегистрировать группы с одним и тем же вопросом минимум в 43 регионах.



По словам Памфиловой, всего зарегистрировано 58 групп, но ни одна из них пока не зарегистрировала необходимое количество подгрупп в регионах.



Ранее сообщалось, что КПРФ не сможет самостоятельно провести референдум против повышения пенсионного возраста.