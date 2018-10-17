Россия досрочно выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады — 2018

Сборная России досрочно победила в общекомандном зачете Летних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе.

После десятого соревновательного дня у сборной России 52 награды. Из них 25 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых.

Второе место с 36 наградами занимает команда Китая. Замыкают тройку лидеров японцы, имеющие 34 награды. За два оставшихся дня преследователи России не смогут обойти ее по количеству золотых медалей, сообщает "Р-Спорт".

Церемония закрытия юношеских Олимпийских игр состоится 18 октября.

Отметим, что Полина Егорова из Салавата завоевала шесть медалей Летних юношеских Олимпийских игр — 2018.