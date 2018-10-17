Кокорин на очной ставке признал, что допускал расистские оскорбления в адрес Пака

Накануне в московском СИЗО «Бутырка» было проведено 12 очных ставок по делу футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева.

Со стороны нападавших присутствовали Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и еще один нападавший, со стороны пострадавших: чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

По итогам ставок Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку.

Чиновник не пошел на примирение с Мамаевым и по-прежнему выдвигает в его адрес те же обвинения, что и к остальным участникам драки. Кроме того, в деле появился отягчающий фактор — избиение группой лиц, а не одним человеком.

Напомним, ранее сообщалось, что компания избивала Дениса Пака, напевая песню корейского исполнителя Psy — Gangnam Style, а также обзывала его китайцем.