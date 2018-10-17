В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина

В Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

По данным источников РБК, задержание связано с нарушениями при проведении дорожных тендеров.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт задержания вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина.



По его словам, в настоящее время ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур, среди которых государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети».



Ранее в Дагестане спецслужбы задержали директора Каспийского завода листового стекла и его заместителя по подозрению в мошенничестве.