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В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина

12:44, 17.10.2018
В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина
Фото: скриншот видео youtube.com

В Москве задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксенова экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

По данным источников РБК, задержание связано с нарушениями при проведении дорожных тендеров.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт задержания вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина.

По его словам, в настоящее время ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур, среди которых государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети».

Ранее в Дагестане спецслужбы задержали директора Каспийского завода листового стекла и его заместителя по подозрению в мошенничестве.

Происшествия
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