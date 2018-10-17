СК возбудил уголовное дело после издевательств над пациентом в больнице Магнитогорска
Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об издевательствах сотрудников психоневрологической больницы №5 над пожилым пациентом.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В настоящее время в лечебном учреждении следователи СК проводят допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, говорится в сообщении СК.
Ранее Следственный комитет Челябинской области начал проверку сообщений об издевательствах санитаров над пожилым пациентом областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске.
Мужчина скончался через несколько месяцев после выписки из медучреждения.Происшествия
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