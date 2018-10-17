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СК возбудил уголовное дело после издевательств над пациентом в больнице Магнитогорска

11:14, 17.10.2018
СК возбудил уголовное дело после издевательств над пациентом в больнице Магнитогорска
Фото: скриншот видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об издевательствах сотрудников психоневрологической больницы №5 над пожилым пациентом.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время в лечебном учреждении следователи СК проводят допросы свидетелей об обстоятельствах произошедшего, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, говорится в сообщении СК.

Ранее Следственный комитет Челябинской области начал проверку сообщений об издевательствах санитаров над пожилым пациентом областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске.

Мужчина скончался через несколько месяцев после выписки из медучреждения.

Происшествия
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