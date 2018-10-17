Врио главы Башкортостана Радий Хабиров посетил СШОР по спортивной борьбе

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров посетил СШОР по спортивной борьбе РБ, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан.

«В спортшколе Радий Хабиров пообщался со своим наставником А.Н. Григорьевым, который в настоящее время является руководителем СШОР по спортивной борьбе РБ, и пообщался с воспитанниками школы. Кроме того, Радий Фаритович вспомнил свое спортивное прошлое и с легкостью выполнил упражнение с гирями.

Напомним, Радий Хабиров является кандидатом в мастера спорта по классической борьбе. Тренировался он в спортивной школе города Ишимбай под руководством А.Н. Григорьева», — рассказали в ФСБ РБ.