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Врио главы Башкортостана Радий Хабиров посетил СШОР по спортивной борьбе

10:37, 17.10.2018
Врио главы Башкортостана Радий Хабиров посетил СШОР по спортивной борьбе
Фото: vk.com/wrestlingrb

Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров посетил СШОР по спортивной борьбе РБ, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан.

«В спортшколе Радий Хабиров пообщался со своим наставником А.Н. Григорьевым, который в настоящее время является руководителем СШОР по спортивной борьбе РБ, и пообщался с воспитанниками школы. Кроме того, Радий Фаритович вспомнил свое спортивное прошлое и с легкостью выполнил упражнение с гирями.

Напомним, Радий Хабиров является кандидатом в мастера спорта по классической борьбе. Тренировался он в спортивной школе города Ишимбай под руководством А.Н. Григорьева», — рассказали в ФСБ РБ.

Спорт Башкортостан
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