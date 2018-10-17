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Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво

09:19, 17.10.2018
Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво
Фото: pixabay.com

Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки.

Так, в стандарт предлагается включить методики контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков. Они, по мнению Роскачества, позволят устранить проблему так называемого «легального фальсификата» на рынке и избежать фактов недобросовестной конкуренции, говорится на сайте организации.

Ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование обсудит с Минфином введение минимальной цены на пиво.

Эту идею поддержала общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

БизнесРозничная торговля
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