РФ заняла 43 место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Россия заняла 43 место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ).



Как сообщается на сайте ВЭФ, в России умеренно растёт внутренний валовой продукт и значительно снизилась инфляция. Отмечается, что при этом российский госдолг остаётся низким.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Россия заняла 38 место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира.

По прогнозам темпы роста мировой экономики снизятся до 3,2% к 2024 году, а Россия к этому времени выйдет на 3,3%.