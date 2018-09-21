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В Тукаевском районе РТ продлили закрытие дороги Набережные Челны — Тлянче-Тамак до 30 ноября

20:59, 21.09.2018
В Тукаевском районе РТ продлили закрытие дороги Набережные Челны — Тлянче-Тамак до 30 ноября
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Тукаевском районе Татарстана продлили закрытие участка автодороги Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак до 30 ноября. Это связано с продолжением ремонта.

Как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, для движения транспорта закрыт участок автодороги от 4,4 км до 7,4 км.

Водителям для объезда предлагаются дороги Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак и Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак.

Ранее стало известно, что власти Казани до 30 октября ограничат движение по Баки Урманче.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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