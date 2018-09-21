В Тукаевском районе РТ продлили закрытие дороги Набережные Челны — Тлянче-Тамак до 30 ноября
В Тукаевском районе Татарстана продлили закрытие участка автодороги Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак до 30 ноября. Это связано с продолжением ремонта.
Как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, для движения транспорта закрыт участок автодороги от 4,4 км до 7,4 км.
Водителям для объезда предлагаются дороги Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак и Набережные Челны — Сарманово — Казаклар — Тлянче-Тамак.
Ранее стало известно, что власти Казани до 30 октября ограничат движение по Баки Урманче.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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