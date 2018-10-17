ESET нашли новый вирус, ворующий банковские пароли

Новый вирус DanaBot ворует банковские пароли у жителей Европы и собирает пароли с соцсетей и мессенджеров. Код распространяется через электронные письма.

Хакеры создают имитацию писем клиентов от банковских компаний и сервисов. Если пользователь откроет письмо, то внутри него будет находиться зараженный файл, после чего хакеры получают возможность управлять компьютером удаленно, сообщает RuNews24 со ссылкой на ESET.

Отмечается, что разработчики DanaBot недавно внедрили возможность установки браузера Tor, при помощи которого хакеры могут создать скрытый канал связи с жертвой и установить прокси для доступа к сайтам .onion.

Отмечается, что впервые троян обнаружили в начале этого года в Австралии. Но его активность позднее обнаружили в Польше, Италии, Украине, Австрии и Германии.

Ранее специалисты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружили уязвимость в операционной системе Windows.

