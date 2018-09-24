Эксперты предупредили об уязвимости компьютеров на Windows для хакеров

Специалисты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative четыре месяца назад обнаружили так называемую уязвимость нулевого дня в операционной системе Windows, однако Microsoft так и не устранила проблему.

Из-за уязвимости злоумышленники могут удаленно получать доступ к коду компьютера и устанавливать вирусы на устройстве, сообщили эксперты на своем сайте.

Опасность взлома была обнаружена в Windows 7, однако для атак хакеров могут быть уязвимы все операционные системы. Обновление с исправлениями от Microsoft должно выйти в октябре 2018 года.



Ранее программисты из компании enSilo рассказали о новом методе взлома Windows.