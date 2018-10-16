Роб Клинкхаммер: «Мы имели больше моментов, но не повезло»

Канадский нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделился мыслями о том, почему казанская команда упустила победу в концовке игры.

— Тебе не кажется, что проиграли в концовке из-за физики?

— Я не знаю. Такое случается в хоккее. Вы оказывали низкий прессинг всей командой, и было очень тяжело. Это была сложная игра в течение всего матча. Мы провели отличный первый период и все шло к тому, что мы должны были додержать победный счет. У нас было много моментов, чтобы выиграть. Но в итоге нам просто не повезло, — цитирует Роба Клинкхаммера корреспондент «Реального времени».