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Станислав Галиев: «Рикошеты бывают. Как это можно предотвратить»?

23:06, 16.10.2018

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев дал свою оценку упущенной победе в концовке игры против финского «Йокерита».

— Не показалось, что в концовке немного физически подсели?

— Да нет, они просто давили, обостряли ситуацию и получили два рикошета — два гола.

— Почему так получилось: два рикошета — два гола?

— Это и есть рикошет, все бывает. Как это можно предотвратить?

— Есть какие-то положительные моменты от сегодняшей игры.

Мы боролись, бились. Не все получалось, конечно, но мы преодолевали сложности. Повели в счете, нужно было уверенно заканчивать игру. Но удалились пропустили гол, затем еще один рикошет случился.

Против «Сочи» сыграли более ярко. На сегодняшнюю игру не хватило эмоций?

Есть эмоции, просто «Йокерит» хорошая команда. Нужно уважать соперника.

Насколько такие поражения бьют по команде с точки зрения психологии?

Обидно, неприятно, но это нам урок. Все, что ни делается, к лучшему. Думаю, это нам поможет, будем вдвойне злыми перед следующей игрой.

Успеете перезагрузиться перед игрой с «Салаватом Юлаевым»?

Думаю, да. Все будет нормально. Это «зеленое дерби», много людей соберется на трибунах. Настраиваться на такие матчи дополнительно не нужно, — приводит слова Галиева корреспондент «Реального времени».

СпортХоккей Татарстан
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