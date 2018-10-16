Станислав Галиев: «Рикошеты бывают. Как это можно предотвратить»?

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев дал свою оценку упущенной победе в концовке игры против финского «Йокерита».

— Не показалось, что в концовке немного физически подсели?

— Да нет, они просто давили, обостряли ситуацию и получили два рикошета — два гола.

— Почему так получилось: два рикошета — два гола?

— Это и есть рикошет, все бывает. Как это можно предотвратить?

— Есть какие-то положительные моменты от сегодняшей игры.

— Мы боролись, бились. Не все получалось, конечно, но мы преодолевали сложности. Повели в счете, нужно было уверенно заканчивать игру. Но удалились — пропустили гол, затем еще один рикошет случился.

— Против «Сочи» сыграли более ярко. На сегодняшнюю игру не хватило эмоций?

— Есть эмоции, просто «Йокерит» — хорошая команда. Нужно уважать соперника.

— Насколько такие поражения бьют по команде с точки зрения психологии?

— Обидно, неприятно, но это нам урок. Все, что ни делается, — к лучшему. Думаю, это нам поможет, будем вдвойне злыми перед следующей игрой.

— Успеете перезагрузиться перед игрой с «Салаватом Юлаевым»?

— Думаю, да. Все будет нормально. Это «зеленое дерби», много людей соберется на трибунах. Настраиваться на такие матчи дополнительно не нужно, — приводит слова Галиева корреспондент «Реального времени».