Андрей Марков об автоголе: «Следующий вопрос»

Фото: Реальное время, автор Эрик Добролюбов

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков отказался комментировать эпизод со второй пропущенной шайбой, залетевшей от хоккеиста.

— Насколько такие поражения бьют по команде?

— Это игра, это хоккей, можно сделать выводы, исправить ошибки. Считаю, что мы сегодня достаточно хорошо играли за исключением третьего периода, когда забили второй гол, повели и наверное чуть-чуть скатились или откатились, поэтому дали им много пространства и из-за этого пропустили два гола.

— Во второй шайбе неправильную позицию выбрали или это случайность?

— Следующий вопрос.

— В концовке матча после удаления Потапова казалось, что уже дотерпели, почему не удалось додержать? Физически просели?

— Соперник реализовал большинство, — цитирует Маркова корреспондент «Реального времени».