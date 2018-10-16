«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 2:1

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра закончилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу уфимцев. В составе «Салавата» авторами голов стали Александр Кадейкин и Филип Ларсен. За магнитогорцев шайбу забил Андрей Чибисов.

Ранее «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счетом 1:0.