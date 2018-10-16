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В «Солнечном городе» начали строительство продолжения трамвайной линии №5

17:55, 16.10.2018 1
В «Солнечном городе» начали строительство продолжения трамвайной линии №5
Фото: скриншот

В Казани у жилого комплекса «Солнечный город» начались работы по продлению трамвайной ветки маршрута №5 на 900 метров до Мидхата Булатова.

— Устройство трамвайных путей по Баки Урманче, от Оренбургского проезда до Мидхата Булатова, входит в состав работ по объекту дорожно-транспортной сети «Большое Казанское кольцо», — цитирует сообщение мэрии Казани ProKazan.

В феврале сообщалось, что на эти работы МУП «Метроэлектротранс» планирует потратить около 17 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 18:01
    Могли бы и до м14 дотянуть
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