В «Солнечном городе» начали строительство продолжения трамвайной линии №5

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В Казани у жилого комплекса «Солнечный город» начались работы по продлению трамвайной ветки маршрута №5 на 900 метров до Мидхата Булатова.

— Устройство трамвайных путей по Баки Урманче, от Оренбургского проезда до Мидхата Булатова, входит в состав работ по объекту дорожно-транспортной сети «Большое Казанское кольцо», — цитирует сообщение мэрии Казани ProKazan.

В феврале сообщалось, что на эти работы МУП «Метроэлектротранс» планирует потратить около 17 млн рублей.