В Татарстане зафиксировали нехватку топлива на газовых заправках — СМИ

В Татарстане на газовых автозаправочных станциях (АГЗС) зафиксировали нехватку топлива.

Один из участников рынка рассказал «Интерфаксу», что проблема с поставками пропана возникла неожиданно в последние две недели. Он добавил, что нехватка топлива может быть связана как с ростом спроса, так и с проведением ремонтов на заводах-поставщиках. По его словам, в последнее время розничная стоимость пропана серьезно выросла вслед за оптовыми ценами.

Другой собеседник отметил, что в последнее время поставка газа в республику для розницы «сильно ограничена». Собеседник считает, что ситуация изменилась после того, как заводы стали направлять больше топлива на экспорт.

Еще один источник заметил, что в Казани проблема с нехваткой газа может быть вызвана переоформлением разрешительной документации.

Отмечается, что нехватка топлива зафиксирована сразу в нескольких субъектах РФ, а больше всего жалоб на дефицит топлива поступает из сибирских регионов.

Ранее «Реальное время» писало, что средние цены на газомоторное топливо в России подскочили за три месяца более чем на 21%.

