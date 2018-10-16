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Экс-владелец «Спорт-Экспресса» Рубин найден мертвым в Москве — СМИ

13:49, 16.10.2018

В Москве обнаружили мертвым бывшего владельца газеты «Спорт-Экспресс» Ивана Рубина.

Тело обнаружили в понедельник, около 16.00, на Осеннем бульваре, рассказала «РИА Новости» старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Предполагается, что мужчина покончил жизнь самоубийством — при нем была предсмертная записка. Сейчас проводятся следственные действия.

Происшествия
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