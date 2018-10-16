Кокорин сегодня встретится с пострадавшими

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сегодня встретится с пострадавшими от его рук чиновником и водителем ведущей Первого канала.

Потерпевшие должны прибыть в СИЗО «Бутырка», где состоится их очная ставка с футболистом.

Кокорину до 8 декабря назначена мера пресечения в виде содержания в изоляторе.

Напомним, что два футболиста — Александр Кокорин и Павел Мамаев — 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а так же на водителя журналистки Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука. 11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца.