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Кокорин сегодня встретится с пострадавшими

13:29, 16.10.2018
Кокорин сегодня встретится с пострадавшими
Фото: news.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сегодня встретится с пострадавшими от его рук чиновником и водителем ведущей Первого канала.

Потерпевшие должны прибыть в СИЗО «Бутырка», где состоится их очная ставка с футболистом.

Кокорину до 8 декабря назначена мера пресечения в виде содержания в изоляторе.

Напомним, что два футболиста — Александр Кокорин и Павел Мамаев — 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а так же на водителя журналистки Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука. 11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца.

СпортФутболОбществоПроисшествия
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