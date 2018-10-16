СП Renault и «Ростеха» объявило о принудительном выкупе акций АвтоВАЗа

Компания Alliance Rostec Auto BV объявила о принудительном выкупе акций АвтоВАЗа.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет обнародован к 30 ноября. Привилегированные акции будут выкупаться по цене 12,2 рубля, а обыкновенные — по 12,4 рубля, говорится в сообщении АвтоВАЗа на сайте раскрытия корпоративной информации.

Alliance Rostec Auto BV — это совместное предприятие Renault и «Ростеха», зарегистрированное в Нидерландах.



Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что АвтоВАЗ планирует провести делистинг акций после выкупа доли миноритариев компании.

Отметим, что с 13 октября новым вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей АвтоВАЗа стал Ксавье Эжер.