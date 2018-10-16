В Башкирии средства дольщиков не смогут привлекать 26 компаний

В Башкирии 26 застройщиков не смогут привлекать деньги дольщиков. Эти компании не открыли специальные эскроу-счета в уполномоченных банках.

Госкомитет республики по строительству и архитектуре направил уведомления в региональное управление Росреестра, передает РБК.

Застройщики должны были открыть счета до 1 сентября. Этого требуют новые изменения в законодательстве. Реквизиты счетов должны быть указаны в проектной декларации и в личном кабинете застройщика на портале «Наш.дом.рф».

«Скорее всего, с рынка уйдет малый и средний бизнес, останутся крупные организации», — высказал мнение руководитель Союза строителей Башкирии Владислав Васильев.

По словам заместителя председателя Госстроя РБ Артема Ковшова, сейчас жилые и нежилые объекты с привлечением средств граждан строят 172 организации.

Ранее «Реальное время» анализировало рынок недвижимости Уфы. Эксперты отмечают, что часть проблемных объектов начинает сдаваться, как, например, происходит с «Миловским парком». Однако возникают новые точки напряжения.