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С 2019 года для жителей РТ будут доступны семь новых сервисов на портале госуслуг

11:25, 16.10.2018 1
С 2019 года для жителей РТ будут доступны семь новых сервисов на портале госуслуг
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Семь новых услуг смогут получать татарстанцы на портале госуслуг с нового года, сообщил министр связи Роман Шайхутдинов.

При этом пока прекращено оказание электронных услуг ЗАГС. Как пояснил министр, это связано с техническими причинами: на портале ведутся работы, обусловленные изменениями в российском законодательстве, согласно которому записи об актах гражданского состояния вносятся в единый госреестр. Услуги ЗАГС на портале, подчеркнул министр, очень популярны: 96% молодоженов в республике подают заявление о бракосочетании в электронном виде.

Ранее Шайхутдинов рассказал, что более 80% татарстанцев зарегистрированы на портале госуслуг.

Это значительно больше, чем в среднем по России (51%), и заметно больше, чем в Москве (чуть больше 70%). Более активными пользователями портала являются женщины (62%), которые чаще всего на портале записываются на прием к врачу, вводят показания счетчиков и оплачивают услуги ЖКХ.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:15
    Не верю,что 80 %.... Брехня....
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