Более 80% татарстанцев зарегистрированы на портале госуслуг — Шайхутдинов

Более 80% жителей Татарстана зарегистрированы на портале госуслуг, сообщил на брифинге в Кабмине РТ министр связи Роман Шайхутдинов.

Это значительно больше, чем в среднем по России (51%), и заметно больше, чем в Москве (чуть больше 70%). Более активными пользователями портала являются женщины (62%), которые чаще всего на портале записываются на прием к врачу, вводят показания счетчиков и оплачивают услуги ЖКХ.

Шайхутдинов заметил, что в последнее время наблюдаются злоупотребления при записи к врачу: пациенты записываются к одному врачу несколько раз, а используют только один талончик. По его словам, в ближайшее время будет введено соответствующее ограничение, чтобы граждане не могли лишать других пациентов возможности записаться — каждый сможет получить только один талончик.

Напомним, в августе татарстанцы сообщили о сбое при регистрации на сайте госуслуг.