В центре Казани на продажу выставили парковочный комплекс за 70 млн рублей

В центре Казани на продажу выставили автопарковочный комплекс за 70 млн рублей.

Объект расположен на пресечении улиц Астрономической и Профсоюзной. Общая площадь комплекса равна 9748,8 кв. м, говорится в сообщении продавца на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Вместимость платной парковки составляет 300 машино-мест. Также отмечается, что земельный участок, на котором расположен комплекс, находится в аренде.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани к 1 ноября 2018 года количество муниципальных парковочных мест увеличится на 1 185. Новые парковки появятся на улицах Назарбаева, Нариманова, Сибгата Хакима, Абсалямова, Марджани и Ахтямова, а также в районе Чеховского рынка.