Башкирия вошла в топ-3 рейтинга собираемости налогов от PwC

Башкирия вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности региональных систем налогообложения от консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) по итогам 2017 года.

Республика набрала 172 балла и уступила только Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

В этих регионах высокая собираемость из-за новой схемы по налогам на имущество организаций и физлиц, а также высокого транспортного налога.

Удмуртия в рейтинге заняла 12-е место, а Самарская область — 16-е, Татарстан — 18-е. Нижегородская область оказалась на 25-й строчке.

Меньше всех среди регионов ПФО заработала Ульяновская область (76-е место, 91,8 балла).

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