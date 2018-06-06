Маврин назначен новым руководителем администрации главы Башкирии — СМИ

Евгений Маврин назначен новым руководителем администрации главы Башкирии.

Об этом сообщает proufu.ru со ссылкой на источники. Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, что Хамитов вернул Маврина во власть в конце мая. Бывший министр экономики республики был назначен заместителем руководителя администрации РБ. Последнее время Маврин возглавлял некоммерческую организацию «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».

Последнее время в Башкирии ходят слухи об отставке руководителя администрации главы Башкирии Владимира Нагорного. «Реальное время» составило подборку из десяти фактов о чиновнике — для понимания его роли в Башкирии.