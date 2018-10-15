«Нижнекамскнефтехим» принимает участие в масштабной экологической акции «Зеленая волна 2018»

Фото: предоставлено НКНХ

Градообразующее предприятие Нижнекамска стало активным участником муниципальной экологической акции «Зеленая волна 2018». Во время ее проведения в городе должны высадить 20 тыс. саженцев, 372 из которых планируют посадить работники ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Первыми на посадку вышли сотрудники департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим»: они озеленили территорию возле средней общеобразовательной школы №36, которая в сентябре открылась для жителей 47-го и 49-го микрорайонов. Здесь высадили 50 саженцев лип и рябин. Аллею посвятили легендарному политику Фикряту Табееву.

Посадка деревьев коллективами структурных подразделений «Нижнекамскнефтехима» продлится до 31 октября. За это время нефтехимики высадят саженцы берез, сосен, дубов, сирени, ели, рябины и клена. Они озеленят территорию возле общеобразовательных учреждений, спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба» и территории промышленных зон ПАО «Нижнекамскнефтехим». Также акция «Зеленая волна 2018» затронет Парк нефтехимиков, территорию санатория «Корабельная роща» и другие объекты социального значения компании.

Партнерский материал