Комиссия определила двоих финалистов конкурса на пост главы Ижевска

Конкурсная комиссия отобрала двоих кандидатов на пост главы Ижевска для представления в городскую думу. Это глава Глазова Олег Бекмеметьев и замглавы администрации Сарапула Виктор Шестаков. Об этом сообщил председатель комиссии, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Всего заявки на повторный конкурс подал 21 человек, однако двое свои кандидатуры сняли. На сам конкурс сегодня еще трое не явились.

Напомним, по результатам первого конкурса 10 августа комиссия отобрала двоих кандидатов — предпринимателя Константина Сунцова и директора лицея Михаила Черемных, однако никто из них не смог набрать необходимого количества голосов депутатов гордумы.



Ожидается, что главу городу выберут на сессии гордумы на следующей неделе.