Audi зарегистрировала два новых логотипа

Компания Audi зарегистрировала два новых логотипа. За основу взяты те же четыре кольца, но у первого стерты границы колец внутри рисунка, а у второго между собой объединяются пары колец, с такими же стертыми внутри границами.

Отмечается, что новые логотипы могут применяться для «транспортных средств и их конструктивных элементов». Однако патентная заявка еще не означает, что эти логотипы обязательно будут использоваться компанией, сообщает QuattroWorld.com.

Эксперты предположили, что Audi пытается сформировать имидж возможных суббрендов.

Напомним, Audi и Airbus ранее начали разработку летающего такси под названием Urban Air Mobility. Предполагается, что это будет капсула, передвигающаяся по городу на колесиках, но в случае затора на дорогах такси сможет взлететь и доставить пассажиров по воздуху до места назначения.