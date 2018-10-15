В Ижевске открылась посвященная первому президенту Удмуртии выставка

В Национальном музее Удмуртии в Ижевске открылась выставка, посвященная первому президенту республики Александру Волкову, ушедшему из жизни в мае 2017 года. Ровно 18 лет назад он был впервые избран руководителем региона и занимал этот пост до февраля 2014 года.

На выставке представлены рабочий стол Александра Волкова, его награды, памятные подарки, фотографии, баян, на котором он играл, иллюстрации многочисленных объектов, построенных в Удмуртии в годы его правления.

Открытие выставки посетили его родные, близкие и соратники, бывший председатель правительства Юрий Питкевич, бывший глава Ижевска Александр Ушаков, председатель госсовета Алексей Прасолов, бывшие и действующие члены правительства и депутаты, общественные деятели, которые поделились своими воспоминаниями.

Также сегодня на Хохряковском кладбище, на котором похоронен Александр Волков, был открыт памятник. В мероприятии принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов.