Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов: «Мы все бухаем и дерёмся, но в тюрьму не попадаем»

Старший тренер футбольного клуба «Звезда», а так же бывший защитник «Рубина» (чемпион России в его составе) и «Амкара» Алексей Попов прокомментировал ситуацию с форвардом «Зенита» Александром Кокориными хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«У людей трагедия, которую разыграла страна, которая и яйца выеденного не стоит. Все мы ошибаемся, все мы бухаем и дерёмся, что-то никто в тюрьму из-за этого не попадает. А тут такой непонятный резонанс, два футболиста, которые потом и кровью деньги зарабатывают, не воруют их и не отбирают, их проклинают и считают врагами народа — это тоже не дело. Да, они совершили проступок и должны за него понести соответствующее наказание, но то, что сейчас происходит, — это цирк, в нашей стране который продолжается уже на протяжении 20-30 лет», — приводит слова Алексея Попова«Эхо Перми».