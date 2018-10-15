Певец Айдар Галимов: «Обязательно приду на матч «Уфа» — «Рубин»!»

Народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов собирается посетить башкирско-татарское дерби «Уфа» — «Рубин», которое состоится в рамках 11-го тура чемпионата РПЛ в Уфе 20 октября, сообщает пресс-служба уфимской команды:

— Обязательно приду на матч «Уфа» — «Рубин», это противостояние набирает обороты и становится настоящим дерби. Башкортостан и Татарстан для меня родные республики, но в этой игре я всем сердцем буду болеть, и поддерживать «Уфу». С ФК «Уфа» я со дня основания команды, не пропускаю ни одной игры и очень полюбил за это время уфимский футбольный клуб.

Сейчас непростое время, нам необходимо набирать турнирные очки, необходимо выигрывать. Именно в этой ситуации как никогда важна поддержка болельщиков. Я призываю всех, кому небезразлична наша команда, прийти на стадион «Нефтяник», отдать все эмоции и силы ради общей победы, поддержим ФК «Уфа» в башкиро-татарском дерби. Встретимся на футболе! — сказал артист.

