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В минском «Динамо» грядет отставка главного тренера

13:24, 15.10.2018
В минском «Динамо» грядет отставка главного тренера
Фото: hcdinamo.by

В понедельник, 15 октября, состоится регулярное заседание наблюдательного совета минского «Динамо», на котором, как ожидается, поднимется вопрос об отставке главного тренера Горди Дуайера, сообщает «Чемпионат».

Минчане находятся на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. После 17 проведенных матчей в их активе 11 очков (четыре победы при 13 поражениях).

Минский клуб имеет шестиматчевую серию поражений и продолжает подготовку к заключительному матчу домашней серии. Завтра, 16 октября, «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с еще одним аутсайдером Запада — московским «Динамо», который недавно возглавил Владимир Крикунов.

Одним из кандидатов на должность главного тренера минского клуба является нынешний наставник сборной Белоруссии Андрей Сидоренко.

СпортХоккей
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