Челнинский дзюдоист победил на этапе Гран-при в Мексике
Челнинец Нияз Билалов победил на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 100 кг.
В финале спортсмен победил австрийца Лаурина Бёлера. Бронзовые медали завоевали бразилец Рафаэль Бузакарини и австриец Арон Фара.
Турнир проходит в эти дни мексиканском городе Канкун и завершится сегодня, пишет ТАСС.
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