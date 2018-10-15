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Челнинский дзюдоист победил на этапе Гран-при в Мексике

10:24, 15.10.2018

Челнинец Нияз Билалов победил на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

В финале спортсмен победил австрийца Лаурина Бёлера. Бронзовые медали завоевали бразилец Рафаэль Бузакарини и австриец Арон Фара.

Турнир проходит в эти дни мексиканском городе Канкун и завершится сегодня, пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с главным тренером сборной Татарстана Владимиром Драчко.

Спорт Татарстан
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