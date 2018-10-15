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Выборы главы Хакасии могут пройти с единственным кандидатом от КПРФ — СМИ

06:57, 15.10.2018
Выборы главы Хакасии могут пройти с единственным кандидатом от КПРФ — СМИ
Фото: realnoevremya.ru

Избирком Хакасии сегодня может отозвать иск о снятии кандидата от КПРФ Валентина Коновалова с выборов главы региона. В этом случае его последний противник Александр Мяхар от «Партии роста» снимется с выборов.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух близких к Кремлю собеседников, при таком раскладе второй тур голосования отложат с 21 октября до 11 ноября.

На данный момент в Кремле вернулись к сценарию, согласно которому Коновалов окажется единственным кандидатом на выборах, но больше 50% голосов, необходимых для победы, не наберет. Если же ему удастся преодолеть порог, то выборы отменят по «приморскому сценарию», из-за нарушений избирательного законодательства. Однако, по словам другого источника, об отмене речи не идет.

Ранее сообщалось, что член «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Развожаева.

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