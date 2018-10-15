Комитет кредиторов «ИнтехБанка» одобрил продление конкурсного производства на полгода

Комитет кредиторов ПАО «ИнтехБанк» на заседании 8 октября одобрил продление срока конкурсного производства в отношении кредитной организации сроком на шесть месяцев.

Также была утверждена смета текущих расходов на IV квартал 2018 года в сумме 50,3 млн рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что АСВ выплатило вкладчикам «ИнтехБанка» более 13,5 млрд рублей страховых возмещения.

Также на удовлетворение требований кредиторов направлен 2,1 млрд рублей. Предполагается, что до 6 декабря 2018 года будут осуществляться выплаты кредиторам первой очереди в размере 14,38% суммы установленных требований.