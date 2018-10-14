На Украине полиция задержала около 100 человек у Киево-Печерской лавры

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о задержании около 100 человек возле Киево-Печерской лавры.

По словам Крищенко, 14 октября полиция проводила профилактическую работу с организаторами мероприятий и предупреждала о реакции на выявление подозрительных лиц.

Он уточнил, что все задержанные у лавры были доставлены в управление полиции для установления анкетных данных и профилактической беседы, передает телеканал «112 Украина».

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