Сборная России по футболу со счетом 2:0 обыграла Турцию в матче Лиги наций

Сборная России по футболу обыграла команду Турции в третьем матче Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой россиян со счетом 2:0. Роман Нойштедтер на 20-й минуте забил свой первый мяч в составе сборной России. Во втором тайме лидерство упрочил Денис Черышев (78-я минута).

Таким образом, после трех матчей сборная России набрала семь очков и вышла на 1-е место в группе. Турция после трех игр идет на 2-м месте с тремя очками.

Следующий матч в рамках Лиги наций российская команда проведет 20 ноября на выезде против Швеции.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 октября сборная России сыграла вничью с командой Швеции. Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 0:0.