Певец Стас Пьеха госпитализирован с панкреатитом

Российский певец Стас Пьеха госпитализирован с диагнозом «острый панкреатит».

«Жить я буду, петь тоже… глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — сообщил он на своей странице в Instagram.

Пьеха также добавил, что в настоящий момент ему проводят полное обследование.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке. По словам Венедиктова, операция прошла успешно и чувствует себя он «относительно неплохо», однако ему придется неделю провести в больнице.