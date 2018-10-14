Уфимская «Агидель» взяла убедительнейший реванш у СКИФа — 7:0

Уфимская «Агидель» взяла убедительный реванш за вчерашнее поражение от СКИФа в чемпионате Женской хоккейной лиги. Напомним, уфимки проиграли нижегородской команде со счетом 2:3, ведя 2:1.

Сегодня «Агидель» забила семь безответных голов в ворота СКИФа — 7:0.

Хет-триком отметилась Ольга Сосина, причем седьмую командную шайбу она забросила при игре в меньшинстве. Также отличились Николь Чупкова (1:0), Илона Макарова (2:0), Елизавета Роднова (5:0) и Анна Шибанова (6:0). «Сухарь» на счету Анны Пруговой. У гостей Валерия Тараканова была заменена при счете 3:0 на Карину Золотареву.

Третий уфимский поединок соперниц состоится 16 октября.

